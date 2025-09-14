ソフトバンク４−３オリックス（パ・リーグ＝１４日）――オリックスの横山楓が緊急登板で好投を見せた。先発曽谷が二回、胸部に折れたバットが直撃して降板。二死満塁でマウンドに上がったが、続く佐藤直を３球連続の速球で空振り三振に仕留めて切り抜けた。３点を先取した直後の四回は３者連続で空振り三振を奪取。２回１／３を無失点でつないだ。昨季、戦力構想外となって育成選手からはい上がり、「崖っぷちということには