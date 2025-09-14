歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。歌への想いを綴りました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】 「わたしは歌が命、歌の道を阻む歌以外の訳のわからない雑念はいらない」ＳＮＳに想いつづる氷川きよしさんは「わたしは歌が命」と、投稿。続けて「歌の道を阻む歌以外の訳のわからない雑念はいらない。歌の邪魔するものはハッキリ言って必要はない。」と、綴りました。そして「わたしは