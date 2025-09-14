秋の訪れを感じさせるスイーツが、マザームーンカフェから登場します。新作「兵庫県産いちじくの秋彩ティラミスプレート」は、ティラミスとタルトを組み合わせた贅沢なハイブリッドスイーツ。コーヒー香るココアタルトにティラミスクリームを重ね、ドライいちじくやナッツで秋らしい仕上がりに。コンポートや柑橘ソースとともに、一皿で季節を満喫できるスペシャルな