◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの近藤健介が腰の張りのため、途中から退いた。「3番指名打者」で出場。9回無死二塁で5打席目が回ってきたが、代打山川穂高が送られた。近藤は「腰ですね。痛みがあった。明日になってみてだと思います」と話し、チームバスに乗り込んだ。近藤は左脇腹痛があり、7日から指名打者での出場が続いていた。