茨城県で行われていた女子ゴルフのメジャー大会「ソニー日本女子プロゴルフ選手権」で、岡山市出身の桑木志帆選手がプレーオフの末10アンダーで2位、そして、津山市出身の小林光希選手が一打差の3位タイと健闘しました。