川口春奈「弱音」投稿に論争が勃発し説明「私は元気にやっている」
2025年9月14日 16時54分
ざっくり言うと
SNSに投稿した自撮りショットを巡り「論争」が勃発した川口春奈
のちの投稿で「心配かけているのか」「あれはメイクなので」と説明した
「お気になさらず。私は元気にやっているので大丈夫です」とコメントした