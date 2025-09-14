◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが2試合連続の逆転勝ちで優勝マジックを12に減らした。3点を追う6回、6本の長短打を集め、一挙4得点で逆転に成功した。有原航平が7回3失点で12勝目を挙げた。9回無死二塁。ベンチは近藤健介に代えて、代打山川穂高を送った。試合後、小久保裕紀監督は「（近藤は）腰の張りが強いので。明日は様子を見るかもしれない。明日（球場に）来てからですね」と