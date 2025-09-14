◆陸上世界選手権（14日、東京・国立競技場）オープニング種目として13日に行われた男子35キロ競歩に出場した元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝が、一夜明けて悔しさを語った。川野は18位で、3大会連続のメダルはならなかった。27キロ付近でよろめき、一瞬胸を押さえるような仕草を見せて嘔吐。ゴール後はふらつきながらその場で倒れ、けいれん症状もあり、車いすに乗せられて引き揚げていた。