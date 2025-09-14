◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの有原航平が7回4安打3失点でチームトップタイの12勝目を挙げた。「チームが勝てるように投げたい」と臨んだマウンド。両チーム無得点の3回、1死からの死球を皮切りに4本の安打を集められ、一気に3点を先制された。それでも「4回以降は切り替えて投げることができた」と以降はテンポ良く投げ込み、逆転を呼び込んだ。走者を出したのは得点を与えた3回