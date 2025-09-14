◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）首位のソフトバンクが2戦連続の逆転勝ちで、優勝マジックを12に減らした。オリックス戦はこれで7連勝。先発の有原航平はオリックスに今季4戦4勝として、チームトップタイの12勝目を挙げた。ソフトバンクは2回2死一、二塁で、海野隆司の折れたバットがオリックス先発の曽谷龍平の胸付近を直撃。担架で運び出された曽谷はそのまま交代。記録は三塁内野安打で2死満塁と