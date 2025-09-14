◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンク近藤健介に代打が送られた。1点リードの9回無死二塁。得点圏のチャンスで近藤に打席が回ってきたが、代打で山川穂高が送られた。山川は四球を選んだ。近藤は左脇腹痛もあり、指名打者での出場が続いている。