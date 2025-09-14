＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞金澤志奈とのプレーオフに敗れて、メジャー2勝目を逃した桑木志帆。ホールアウト後のテレビインタビューでは涙があふれて止まらなくなったが、最後は目を腫らしながらも気丈に振る舞った。【写真】歓喜の涙を流す金澤志奈3日目で首位に並び、最終日最終組でティオフ。3番でのバーディで一歩前に出たが、5番、6番、9番のボギーで後退