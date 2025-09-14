カーリング・日本代表決定戦最終日女子決定戦最終戦フォルティウス 6―5 SC軽井沢クラブ（2025年9月14日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子最終戦が14日に行われ、1次リーグ（L）2位のフォルティウスは6―5で同1位のSC軽井沢クラブに勝利し、代表の座をつかんだ。一騎打ちだった前回大会でロコ・ソラーレに逆転負けし、代表を逃してから4年。