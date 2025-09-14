◇カーリング・日本代表決定戦最終日女子決定戦第3戦SC軽井沢クラブ5―6フォルティウス（2025年9月14日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた最終予選代表決定戦の最終戦が14日午後に行われ、1次リーグ（L）1位のSC軽井沢クラブが同2位でタイブレークを勝ち上がってきたフォルティウスに敗れ、日本代表の座を逃した。日本代表に王手をかけて臨んだ午前の試合は6―7で敗れた。そ