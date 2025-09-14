◇ナ・リーグパドレス11―3ロッキーズ（2025年9月14日サンディエゴ）パドレス・松井裕樹投手（29）が4番手で登板。1回を無安打無失点、1三振に抑えた。松井は11―3と大量リードした9回にマウンドへ。先頭フェルナンデスを一ゴロ、続くアルシアをスプリットで空振り三振に仕留めるなどきっちりと3者凡退に抑えて試合を締めた。9月は3試合に登板して無失点。防御率は4・24となった。