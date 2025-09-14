15日の「敬老の日」を前に総務省がまとめた統計によりますと、65歳以上の高齢者の人口は去年より5万人減ったものの、総人口に占める割合は3割に迫り、過去最高を更新しています。【映像】高齢者の割合が29.4％ 過去最高更新15日時点の推計で65歳以上の高齢者の人口は3619万人で、総人口が59万減って1億2320万人となる中、占める割合は29.4％と過去最高を更新しました。人口4000万人以上の諸外国の中でも65歳以上の人口の割合