大分県別府市で記者会見する岩屋外相＝14日午後岩屋毅外相は14日、大分県別府市で記者会見し、石破茂首相（自民党総裁）の退陣表明に伴う党総裁選を巡り、どの候補の推薦人にもならないとの考えを示した。「閣僚として石破政権を支えてきた。一定の責任がある」と述べた。岩屋氏は首相の側近として知られる。次期総裁について「石破政権の課題を引き継ぎ、発展させる人が望ましい」と強調した。