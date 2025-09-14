音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」が9月2日に大阪・関西万博会場内のアリーナで自主制作の無料ライブを開催。観客1万人以上を巻き込んだ“壮大な実験”にABEMAエンタメが密着。ボーカル「ACAね」の思いに迫った。【映像】大迫力！ 万博ライブの様子2018年に作詞・作曲を手掛けるACAねによって活動を開始したずっと真夜中でいいのに。ボーカルACAねの素顔など、その多くが謎に包まれた存在だが、エモーショナルなライブの