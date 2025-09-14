気象台は、午後5時12分に、洪水警報を読谷村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を読谷村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・読谷村に発表 14日17:12時点本島中南部では、14日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■読谷村□大雨警報【発表】・浸水14日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】14日夜のはじめ頃にか