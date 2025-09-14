ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をテーマにした『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が、大阪で9月19日（金）から、東京で9月26日（金）から期間限定でオープンする。10月26日（日）まで。スペシャルカフェ『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が東京、大阪で開催！(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.今回は“はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」”をテーマに、