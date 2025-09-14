14日告示された御殿場市長選挙は、現職の勝又正美さんのほかに立候補の届け出が無く、無投票で再選を果たしました。無投票で再選を果たした勝又さんは70歳。御殿場市の企画部長や教育部長を歴任。4年前の市長選で初当選し現在1期目です。勝又さんは救急医療などの医療体制の強化や人口減少対策、観光・経済対策を公約に掲げています。