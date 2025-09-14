◇ナ・リーグカブス4―5レイズ（2025年9月13日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は、体調不良のために2試合連続で欠場した。この日は来場者に自身のボブルヘッド（首振り人形）が配られたが、試合出場はかなわなかった。クレイグ・カウンセル監督は「まだ熱もあるようだし、あまり良くなっていないようだ」と説明。自宅で療養させる方針を示した。