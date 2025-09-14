総務省の推計によりますと、2025年9月15日現在、日本で暮らす65歳以上の人口は前の年から5万人減少し3619万人となりました。また、総人口に占める割合は29.4％と前の年から0.1ポイント上昇し、過去最高となりました。男女別にみると、男性は1568万人、女性は2051万人と、女性が男性より483万人多くなっています。総人口に占める65歳以上の割合を人口4000万人以上を有する海外の38か国と比較すると、日本の29.4％が最も高く、イタリ