大相撲秋場所は14日、東京・両国国技館で初日を迎え、平幕の御嶽海（32＝出羽海部屋）は狼雅（26＝二子山部屋）に寄り切りで敗れて黒星スタートとなった。場所直前の12日に最愛の母・大道マルガリータさんが亡くなった。場内の大きな拍手と声援に後押しされた御嶽海だったが、もろ差しから狼雅に頭を付けられて後退し土俵を割った。2022年初場所で3度目の優勝を飾った時、NHKの中継で応援する姿が何度も映し出されて“時の人