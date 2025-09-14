◇パ・リーグオリックス3―4ソフトバンク（2025年9月14日京セラD）オリックスは14日のソフトバンク戦で負傷した曽谷龍平投手が大阪市内の病院を受診し、胸部の打撲との診断を受けたことを発表した。15日以降については、患部の状態を確認しながら、練習等を行っていく予定。降板時の様子を見た段階では長期の離脱も懸念される状況だったが、最悪の事態は避けられそうだ。