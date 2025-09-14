9月13日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に、“漢字博士ちゃん”が初登場。身近な漢字の楽しい秘密に迫った。難読漢字クイズでは、芦田愛菜が豊富な知識を披露。スタジオからどよめきが起こる場面があった。【映像】実際にいる「月見里さん」「九さん」…この名字何と読む？“漢字博士ちゃん”こと角鹿脩斗くん（16歳）は、漢検1級に中学1年で合格すると、以降8回連続で合格を果たしている知識の持ち主。スタ