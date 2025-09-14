「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）2位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位ゲーミングチェア シグナル グレー15507（不二貿易）5位T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - CharcoalCF-9010057-WW（Corsair）6位GTRACING フット