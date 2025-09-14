「オリックス３−４ソフトバンク」（１４日、京セラドーム大阪）折れたバットが直撃したオリックスの曽谷龍平投手は大阪市内の病院を受診し、「胸部の打撲」と診断された。球団が発表した。１５日以降は患部の状態を確認しながら練習等を行っていくという。アクシデントは二回。２死一、二塁からスライダーを打った海野のバットが折れた。これがダイレクトで曽谷の胸付近を直撃。ベンチからトレーナーらが飛び出し、内野陣も