ＴＷＩＣＥのＪＩＨＹＯ（ジヒョ）が１４日、東京・渋谷で行われた韓国コスメブランド「ＭｉｌｋＴｏｕｃｈＩｃｏｎｉｃＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ」に出席した。ＪＩＨＹＯは黒のブーツに胸元の大きく開いたピンクのワンピースでブランドミューズとして“巨大マスカラ”とともにステージに登壇した。「皆さん、こんにちは。ＴＷＩＣＥのＪＩＨＹＯです。とてもうれしいです。新製品の発表ということでとても楽しみにしてい