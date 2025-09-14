タレント・三田寛子が１３日、インスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優・中村芝翫の還暦を祝う会が開かれたことを報告し、感謝の思いをつづった。「今日は後援会の皆さまが芝翫の還暦を祝う会と観劇会でお集まり下さったありがとうございました」「歌舞伎座のお稲荷さんにお見守り下さっている日頃の感謝と舞台がいつも無事に務め終えられる様にとお願いしました」と背中に「ＳＨＩＫＡＮ」「６０」と書かれた赤いユニホ