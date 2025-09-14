超大物歌手の体調不良の一報がもたらされ、世間に動揺が広がっているーー。9月13日、歌手の美川憲一が自身のInstagramを更新。《この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました》と心臓疾患を報告。《9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております》と、入院中の病室で右手を掲げた画像を掲載した。「洞不全症候群とは