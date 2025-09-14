【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】打った瞬間にセンター見送る！着弾までの“約3秒”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。3回に第49号のホームランを放つと、その際に相手外野手が見せた動きが話題となっている。3点ビハインドで迎えた3回表のドジャースの攻撃。先頭打者として打席に入った大谷は、ジャイアンツ先発のウェブ投手と対戦