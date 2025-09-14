65歳以上の人口の割合が29.4％と、過去最高を更新しました。総務省は15日の敬老の日現在の人口推計をまとめました。65歳以上の人口は3619万人で、過去最多だった前の年から5万人減りました。ただし日本の総人口も60万人近く減っていて、総人口に占める高齢者の割合は29.4％と前の年から0.1ポイント上昇し、過去最高を更新しました。高齢者の割合は、人口4000万人を超える世界38カ国の中でも、2位のイタリアの25.1％を大きく引き離