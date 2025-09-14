神奈川県で2台のバイクに6人が“3人乗り”をし、逆走する危険な行為が撮影された。さらに中にはノーヘルでナンバープレートもない人物もいたという。一方、岐阜県では走行中のトラックの荷台に5人が乗っている様子も確認された。交通法の専門家は「道路交通法違反となる可能性がある」と指摘している。まさかのバイク2台に“6人乗り”神奈川・大和市の交差点で7日午後6時前、信号待ちのドライバーが撮影したのは危険な場面だ。当時