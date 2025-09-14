猫の耳のお手入れをサボるとどうなるの？ 猫の耳は外からの音を集めるだけでなく、バランス感覚にも関わる大切な器官です。 そこに汚れが溜まったり炎症が起こったりすると、生活の質がぐっと下がってしまうことがあり、次のような「耳のトラブル」が起こりやすくなります。 1.耳ダニによるかゆみと炎症 耳のお手入れを怠ると、起こる可能性があるのが「耳ダニ」の繁殖です。耳ダニは小さな寄生虫で、感染すると、黒っ