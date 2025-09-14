水島警察署 9月14日の午前4時ごろ、倉敷市連島町西之浦の県道で普通貨物自動車を運転中に接触事故を起こし、乗用車を運転する男性にけがをさせて、そのまま逃げたとして自称会社員の男（26）が緊急逮捕されました。警察によりますと男は、普通貨物自動車を運転中、左側車線から進路変更してきた乗用車と接触したとみられています。乗用車を運転していた男性は軽傷の模様です。 110番通報を受けた警察は、男性が覚えていたナ