◆パ・リーグオリックス３―４ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）オリックスは、曽谷龍平投手が大阪市内の病院で検査を受け、胸部打撲と診断されたことを発表した。２回２死一、二塁で海野の折れたバットが胸部に直撃し、その場で倒れ込みながらもん絶。担架でベンチ裏へと運ばれていた。試合中にトレーナーの車で病院へと向かい、検査後は球場に戻ったという。幸いにも軽症だったとみられ、状態を見て１５日以降の練