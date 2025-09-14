【ソウル共同】韓国の特別検察官は14日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁が3度目の出頭要請を拒否する意向を示したと明らかにした。韓国メディアによると、特別検察官側は拘束令状の申請も検討している。