陸上の世界選手権東京大会は１４日、国立競技場を発着点とする女子マラソンが行われ、日本勢の佐藤早也伽（積水化学）は２時間３１分１５秒で１３位、安藤友香（しまむら）は２時間３５分３７秒で２８位となった。ともに２度目の出場となった佐藤と安藤は、目標の入賞に届かなかった。後半勝負とにらんだ佐藤は、前半は先頭集団につかずに淡々と３０位前後をキープ。脱落する選手を次々と抜き、１３位まで順位を上げたものの、