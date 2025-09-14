多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのJIHYO（ジヒョ）が14日、都内で行われた韓国コスメブランド『milktouch』新商品発表会に登場した。ジヒョはピンクのレースワンピース姿で登場し、美しいスタイルを披露した。【全身ショット】美脚チラリ…レースの透けワンピ姿で登場したTWICE・ジヒョ同ブランドのミューズを務めるジヒョは、あす15日から発売する新商品「アイコニックロングマスカラ」「アイコニックフィルムマスカラ」