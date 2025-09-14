2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëHYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT THE FINAL PIECE¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥­¥ã¥¹¥È¤¬14Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Ø¸¶è½ÇµLE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤ÎIROHA¤ÈMOKA¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥­¥ã¥¹¥È¿ØABEMA¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØWORLD SCOUT THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤­¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð