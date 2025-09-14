2015年にTVアニメシリーズ「ラブライブ！サンシャイン!!」国木田花丸役で声優デビューした、高槻かなこさんが自身のYouTubeチャンネルで結婚について語りました。高槻さんはインド人男性との結婚について、ネット上で様々な憶測が広がったことを受け、自ら真相を明かしました。 【写真を見る】【 高槻かなこ 】 「旦那さんは、国籍がインドの方で、インド出身のインドの方です」「一般の方で、王族ではないです」ＹｏｕＴｕ