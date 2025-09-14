プレミアリーグ第4節ニューカッスル対ウルブズの一戦が行われ、1-0でホームのニューカッスルが今季初勝利を飾った。昨季は5位フィニッシュとCL権を獲得したニューカッスルだが、今季はアレクサンデル・イサクの移籍のいざこざもあり、CFは第3節までアンソニー・ゴードン、そして若いウィリアム・オスラに頼らなければならない苦しい状況だったが、移籍市場終盤でニック・ヴォルテマーデ、ヨアネ・ウィッサの2人を獲得した。移籍金