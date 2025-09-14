◆プロボクシング▽日本ライト級（６１・２キロ以下）王座決定戦１０回戦村上雄大―今永虎雅（９月１４日、愛知・名古屋ＩＧアリーナ）同級２位・今永虎雅（たいが、２５）＝大橋＝が、同級１位・村上雄大（２５）＝角海老宝石＝に判定勝ちし、日本ライト級新チャンピオンとなった。今永は「うれしいし、日本のベルトはそう簡単にとれるもんじゃない。しっかりかみ締めながら、でも、目指しているのは世界。もっといいボク