ＦＣ東京は１４日、Ｊ１リーグ第２９節、１５日のホーム・東京Ｖ戦（味スタ・午後７時キックオフ）に向けて小平グラウンドで最終調整した。３月２９日の川崎戦で負傷し、左肩関節脱臼の手術を受けた後、既に全体練習に合流しているＦＷ小柏剛が公式戦復帰に向けて思いを語った。札幌時代を含めＪ１通算８２試合１７得点の実績を誇るアタッカーは、出場すれば１７０日ぶりの一戦。「自分が復帰して、目の前の試合に勝つというと