◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）日本相撲協会は１４日、秋場所を初日から休場した元小結で東十両３枚目・遠藤（追手風）の診断書を公表した。「左膝前十字靱帯（じんたい）損傷、内側側副靱帯損傷、変形性膝関節症、内側・外側半月板損傷で９月１８日に手術予定。術後約２カ月間の入院加療を要する」との内容だった。３４歳の遠藤は７月に右膝の手術を受け、西前頭７枚目だった先場所を全休した。師匠の追