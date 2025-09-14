歌舞伎役者の片岡愛之助（53）が14日、自身のブログを更新。「兄弟みたいな」関係性の芸能人を明かした。「変わらない健ちゃん！」とのタイトルで投稿した愛之助。「健ちゃんとは2014年栗山民也さん演出の『炎立つ』からのお付き合いで、兄弟の役をさせて貰ってから、ずっと兄弟みたいな感覚です」としたのは元「V6」で歌手の三宅健。2日に京都南座で開幕した自身が主演の新作歌舞伎「流白浪燦星」を三宅が観劇。「楽しんで