◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）西前頭１２枚目・御嶽海（出羽海）は、同１１枚目・狼雅（二子山）に寄り切られ、１２日未明急死した母・マルガリータさんに、白星の報告はできなかった。御嶽海は左を差し、必死に押していったが、敗れた。フィリピン出身のマルガリータさんは、１１日夕方、体に異変が起き、長野県内の病院で死去した。前日までは元気にしており、突然のことだったという。マルガリータさんは、御嶽