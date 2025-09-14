女優の見上愛（24）が13日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。役者人生の原点ともいえる仕事を振り返った。見上は2019年に俳優としてデビュー。2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」のヒロインにも抜てきされた。しかし、もともとは演出家志望だったという。大学1年生のときに事務所からオファーがあり、そこから役者人生が始まった。「最初は自主制作映画、いわゆる低予算って言われ