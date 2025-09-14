日本ハム４―３西武（パ・リーグ＝１４日）――日本ハムの石井が２試合連続本塁打を放った。２点リードの二回の先頭で、甘く入った２球目のカットボールを右翼席へ運んだ。これでプロ６年目の２０２２年に記録した、自己最多の６本塁打に並んだ。「初回からいい流れだったので、（流れを）切らすことなく続きたいと思っていた。みんなで作った流れで打たせてくれたと思う」と振り返った。